Британские ученые нашли связь между размером ноги и продолжительностью жизни

Москва, 28 июня. Британские ученые изучили связь между размером стопы и продолжительностью жизни человека. Исследователи отметили, что разработанная ими теория пока не имеет никаких научных объяснений.

Изучением взаимосвязи между размером ноги и продолжительностью жизни человека занимались ученые из Кембриджского университета. Они сопоставили статистику смертности жителей Великобритании с данными о размерах их стоп. Анализ полученной информации занял у ученых почти два года.

Профессор Джим Ходж заявил, что самой большой продолжительностью жизни могут похвастаться женщины с ногой 38-го размера. Статистика говорит о том, что эти дамы могут дожить до 84 лет. Среди мужчин долгожителями оказались те, у кого 42-й размер ноги.

Ходжа отметил, что корреляция между соответствующими параметрами присутствует только в статистических сводках. В действительности размер ноги и продолжительность жизни не могут быть связаны между собой.

Однако ученые не остановились на этом и решили выяснить, люди с каким размером ноги живут меньше остальных. Так, до 69 лет доживают представительницы прекрасного пола со стопой 35-го размера.

Среди представителей сильного пола минимальные показатели продолжительности жизни были зафиксированы у обладателей 38-го и 45-го размеров.