Вашингтон, 28 июня. Доллар США в нынешнем году может лишиться статуса главной резервной валюты. Китайские аналитики Sohu обращают внимание, что Федеральная резервная система США начала триллионами печать доллары, что серьезно обеспокоило иностранных партнеров, пишет «ПолитРоссия».

Эксперты отмечают, что американский доллар стал давно терять свою популярность, о чем говорят намерения и попытки ряда стран отказаться от этой валюты при взаимных расчетах.

Согласно статистике, госдолг Шатов преодолел отметку в 26 трлн долларов. Эксперты прогнозируют, что к концу 2020 года показатель может вырасти еще на 4 трлн.

В ФРС решили, что отечественная экономика крайне нуждается в долларах, и пошли по самому простому пути — включили печатный станок. Китайские эксперты отмечают, что данное обстоятельство негативно отразилось на держателях долговых обязательств Казначейства США. Центральные банки в прямом смысле «сбрасывали» этот актив. За март-апрель они продали облигаций на 477 млрд долларов.

Китайские эксперты подчеркивают, что побыстрее избавиться от этих бумаг поспешили Британия, Саудовская Аравия и Япония, которые считаются политическими союзниками Вашингтона.

«Неожиданно, но главным инвестором в госдолг США является американская ФРС. Она удерживает за собой более 4 трлн этих облигаций. На пике массовой распродажи этих активов Федеральной резервной системе пришлось увеличить закупку долговых облигаций до 75 миллиардов долларов в день», — подчеркнули аналитики.

Эксперты не исключают, что дальнейшая массовая печать долларов и активность ФРС в скупке облигаций, от которых активно избавляются даже партнеры, может привести к концу «долларовой диктатуры».