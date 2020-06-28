Стилист оценила новый образ Наташи Королевой в «платье девственницы»

Москва, 28 июня. Дизайнер одежды Аника Керимова прокомментировала новый образ певицы Наташи Королевой.

Эпидемия коронавируса оказала влияние на все сферы жизни, в том числе и на шоу-бизнес. Российские звезды были вынуждены изменить свой привычный образ жизни. Теперь они не дефилируют по красным дорожкам и не посещают светские рауты. Однако даже дома они стараются выглядеть модно и привлекательно.

Недавно певица Наташа Королева опубликовала в своем Instagram видео, на кадрах которого она запечатлена в розовом платье. Дизайнер Аника Керимова оценила новый образ певицы.

«Этот наряд Наташа называет «платьем девственности». Платье ей очень подходит. Для дома — самый лучший и удобный вариант. Платье очень легкое. Штапель — это та ткань, которая идеально подходит для жаркой погоды. У нас активно покупают платья в таком стиле. Их можно носить и с кроссовками, и с каблуками. Так что Наташа здесь в тренде!» — пояснила Керимова.

Ранее Королева рассказала, почему назвала своего сына Архипом. Певица напомнила о приближающейся годовщине Победы в Великой Отечественной войне, отметив, что в России нет ни одной семьи, которую бы не коснулась эта страшная война. Королева подчеркнула, что один из ее дедушек носил имя Архип и был участником боев за Кенигсберг в 1944 году, поэтому она решила назвать своего сына в честь деда.