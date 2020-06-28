Диетолог назвала продукты, без которых невозможно похудеть

Москва, 28 июня. Врач-диетолог Елена Соломатина названы продукты, без которых нельзя похудеть. И самой главной в этом списке является клетчатка. По словам специалиста, без нее похудение просто невозможно.

Предпочтение нужно отдавать овощам, богатым пищевыми волокнами. Хорошим вариантом будут разные виды капусты. В ней, как отметила врач, содержится высокое содержание тартроновой кислоты, препятствующей откладыванию лишних килограммов. Однако людям, имеющим заболевания щитовидной железы, следует проконсультироваться с лечащим врачом прежде, чем включать ее в свой рацион.

Соломатина также напомнила о важности поддержания водного баланса организма. Для этого, как уточнила она, можно не только пить много жидкости, но и употреблять в пищу овощи, в которых много воды, например, огурцы.

Еще одна рекомендация специалиста — добавить в меню блюда из сельдерея.

«Те овощи и зелень, которые при переваривании требуют много энергии, это прекрасно для избавления от лишних калорий», — объяснила она в интервью «Вечерней Москве».

Диетолог также напомнила о пользе бобовых. Они не вызывают резкого скачка уровня сахара в крови и надолго дают чувство сытости.

Отдельное внимание врач уделила вопросу тяги к сладкому. По ее словам, ослабить ее можно, добавляя в кофе, чай и какао корицу и ваниль. Отказаться от сладостей помогают также семечки и орехи. Соломатина уточнила, что в небольших количествах можно есть темный шоколад.

Картофель, по словам диетолога, лучше употреблять отварным и холодным, но лучше всего заменить его репа или топинамбуром.

«Топинамбур, кроме того, дает организму инсулин, который является профилактическим средством диабета», — пояснила она.

Эксперт добавила, что худеющим следует не забывать есть мясо. Это могут быть отварные куриные грудки, мясо кролика, нежирная говядина. Мужчинам она посоветовала каждый день есть небольшой кусочек сала из-за его позитивного воздействия на предстательную железу. В первой половине дня Соломатина рекомендовала употреблять одно-два яйца.

Еще один важный момент, на который обратила внимание врач, обстановка, в которой происходит прием пищи. Она напомнила, что есть нужно не спеша, а прием пищи можно начать с овощного салата.

