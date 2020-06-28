Лукашенко станцевал с выпускниками под песню «Ти ж мене підманула»

Минск, 28 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко станцевал вместе с молодежью на выпускном балу в Минске.

Белорусский лидер посетил бал выпускников учреждений высшего образования в Минске, который состоялся 27 июня. Лукашенко поздравил выпускников со вступлением во взрослую жизнь, а также пожелал им реализовать свои цели и мечты.

«Выпускной бал останется одним из самых светлых воспоминаний о чудесном студенческом времени. Прежде всего потому, что это время юности, и у вас еще столько времени впереди, чтобы реализовать задуманное. Я знаю, эти годы были яркими, интересными, но и нелегкими. Освоить профессию — великий труд, и я честно горжусь тем, что вы прошли этот путь достойно», — сказал Лукашенко.

Позднее белорусский лидер решил потанцевать вместе с молодежью. Президент станцевал с выпускниками под украинскую народную песню «Ти ж мене підманула», которую исполнила Таисии Повалий. Лукашенко, окруженный выпускниками в красочных нарядах, двигался в ритм музыки и даже пытался подпевать украинской певице.