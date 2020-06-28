Forbes объяснил мотивы США в войне против «Северного потока — 2»

Вашингтон, 28 июня. Американский журнал Forbes опубликовал материал, посвященный новой атаке США в энергетической войне против «Северного потока — 2». Согласно информации издания, конгрессмены Республиканской и Демократической партии решили ввести новые санкции.

Представители обеих американских партий пришли к выводу, что «Северный поток — 2» нужно обложить новыми ограничениями. К очередной «атаке» должны быть привлечены страховые компании.

Однако даже авторы заокеанского журнала не считают, что новые попытки Конгресса помешать строительству будут успешны. Как признают журналисты, строительство российского трубопровода серьезно продвинулось. Процесс прокладки труб уже достаточно близок к завершению, поэтому голубое топливо должно потечь по дну Балтийского моря.

Согласно мнению автора материала, у Вашингтона есть весьма веские причины мешать строительству. Причем в данном конфликте замешаны и украинская компания «Нафтогаз», и финансовые интересы американских компаний.

Дело в том, что «Северный поток — 2» прокладывается параллельно первому газопроводу, в обход территории Украины. На это обратило внимание руководство «Нафтогаза», заметившее, что Россия собирается прокачивать газ в Европу, не платя Киеву за транзит.

«После этого Вашингтон стал рассматривать этот трубопровод в таком же свете», — объяснил журналист Forbes.

Но американцы обеспокоены не только будущим Незалежной, но и рынками сбыта энергоносителей. Дело в том, что крупные поставки дешевого российского топлива в ЕС могут отрезать для американского СПГ путь в Европу.

Несмотря на все попытки Вашингтона, в обозримом будущем газопровод должен быть запущен. Как сообщалось ранее, «Газпром» назвал сроки ввода в эксплуатацию «Северного потока — 2».