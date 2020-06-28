Китайский журналист рассказал о проблемах с невестами из России

Москва, 28 июня. Журналист китайского портала Sohu назвал причины, которые отпугивают иностранцы от брака с русскими женщинами.

По его словам, женщины являются самым загадочным явлением, привлекающим внимание гостей из-за рубежа. Многие иностранцы мечтают о браке с русской красавицей, однако зачастую такие союзы являются нечастым явлением по трем «реальным причинам». Первой причиной являются культурные и ментальные различия.

«Огромную разницу можно увидеть не только в местных культурах, праздниках и языках, но и в концепциях брака», — считает автор.

Еще одной причиной является «дерзкий характер» русских женщин, а также неаккуратность в мелочах.

«Они любят выпивать, считая, что таким образом они выпускают свое «я» и проявляют истинный характер. Кроме того, они делают все спустя рукава, не слишком аккуратны в мелочах и не вкладывают душу в важные дела», — добавляет китайский журналист.

Кроме того, автор утверждает, что русские женщины перестают уделять внимание своей фигуре после женитьбы.

«Ходят слухи, что русские девушки сразу после свадьбы начинают полнеть, а их фигура очень легко теряет форму, и этот стереотип отпугнул немало китайских мужчин», — утверждает журналист.

Автор подчеркнул, что русские женщины очень красивые, как и все женские представительницы восточных славян. Однако выбирать жену лучше не по внешности, а по характеру.