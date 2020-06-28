Экономист назвал причины снижения ставки по ипотеке до 7% к концу 2020 года

В России необходимо создать новый класс покупателей недвижимости из числа работников здравоохранения и образования, чтобы увеличить спрос и предложение на рынке жилья. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал экономист Василий Колташов.

Ранее эксперты из агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР) спрогнозировали, что средние ставки по ипотеке в России к концу года могут опуститься ниже 7%. Как пишет РБК со ссылкой на аналитиков, причинами снижения ипотечных ставок могут стать льготная программа, максимальная ставка по которой не превышает 6,5%, а также снижение ключевой ставки Центробанка.

«Устойчивое снижение ставок будет основным драйвером ипотечного рынка, частично компенсируя сокращение реальных доходов населения и ужесточение риск-политики банков», — говорится в прогнозе НКР.

Руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов напомнил, что недавно ЦБ понизил ключевую ставку и президент РФ Владимир Путин объявил о расширении льготного применения ипотеки. По словам эксперта, до осени ничего больше не поменяется, а поэтому «банкам и государству придется работать с теми изменениями, которые уже произошли».

«Однако осенью нас ожидают новое снижение ключевой ставки и удешевление ипотеки. Средняя ставка по ипотеке может быть даже не на уровне 7%, а снизиться до 6–6,5%. Одна из основных причин, почему такой сценарий возможен, касается инфляционной долларовой волны, которая позволяет сейчас в силу нарастающих проблем в денежной системе США властям России действовать более свободно. ЦБ может не бояться за отрицательные последствия для курса российской валюты. Попробовав снижение ключевой ставки, власти попытаются расширить эффект и пойдут дальше», — выразил уверенность Колташов.

Однако в России, к сожалению, нет нового класса покупателей недвижимости. Он убежден, что нужно не только снизить ставку по ипотеке, но и создать этот класс.

«Медики, которые сейчас получают выплаты, должны получать еще больше в регионах. Школьным учителям и работникам колледжей должны повысить зарплату. Все издевательские ставки по оплате труда нужно ликвидировать. Повышение оплаты труда для этих людей создает новый класс покупателей недвижимости. Они будут уверены в завтрашнем дне, а поэтому придут на рынок и скажут: «Ипотека прекрасна, зарплата у нас стабильная. Мы покупаем». Они начнут приобретать недвижимость, а под этот спрос станут расширяться производство и предложение на рынке, — рассуждает экономист. — Этот класс людей не участвовал в волнах спроса на недвижимость 2010–2013 и 2017–2019 годов. Его нужно сформировать и направить на покупку жилья, применив практику начисления премий квадратными метрами. Для людей нужна мотивация, чтобы улучшить жилищные условия».

Напомним, в мае 2020 года средняя ставка по ипотеке в России побила рекорд и упала до исторического минимума — 7,4%. При этом по инициативе Владимира Путина была запущена программа ипотеки с пониженной ставкой в 6,5% для покупки стандартного жилья на первичном рынке. Она рассчитана до 1 ноября 2020 года.

Около 30% кредитов на жилье в прошлом месяце было выдано в рамках программы льготной ипотеки. Она пользовалась спросом среди покупателей квартир в новостройках. Средневзвешенная ставка по ипотечным кредитам в апреле упала на 0,3 процентного пункта — до 8,32% годовых, что также стало рекордом.