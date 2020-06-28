Трамп заявил, что Россия полностью переиграла Обаму и поэтому лишилась места в G8

Вашингтон, 28 июня. Россия полностью обыграла и Джозефа Байдена, и Барака Обаму, когда они были у власти, заявил президент США Дональд Трамп.

По его словам, именно из-за этого РФ исключили из «большой восьмерки».

«Россия так сильно обыграла его, что Обама захотел, чтобы их не было в G8. США были слабы во всем, но особенно в отношении России», — написал он в своем микроблоге в Twitter.

Эти записи лидера США стали реакцией на призывы Байдена (сейчас он является главным соперником Трампа на предстоящих президентских выборах. — Прим. ФАН) не приглашать Россию присоединиться к Группе семи (G7).

Трамп с иронией написал, что ему было забавно видеть «коррумпированного Джо Байдена, зачитывающего заявление по России, которое очевидным образом было написано его помощниками».

Призывы Байдена прозвучали в эфире телекомпании NBC. Он рассказал о статье The New York Times о том, что некое подразделение российской военной разведки якобы побуждало боевиков запрещенного в РФ движения «Талибан»1 совершать нападения на солдат международной коалиции в Афганистане. Байден считает, что если эти сведения соответствуют действительности, Россия не должна присоединяться к G7.

В этом же материале журналисты NYT утверждают, что выводы американских спецслужб о событиях в Афганистане были представлены Трампу «несколько месяцев назад», а в СНБ этот вопрос поднимали в конце марта.

Однако Трамп сегодня заявил, что ни он, ни вице-президент Майкл Пенс не получали никаких данных о таких нападениях. Он назвал публикацию «очередным вбросом» и поинтересовался о том, откуда у NYT такая информация. По мнению президента США, газета «обязана раскрыть свой «анонимный» источник». Тут же политик предположил, что журналисты не могут это сделать, потому что «этого «человека», вероятно, не существует».

Материал NYT накануне прокомментировали и в МИД РФ. В российском министерстве статью назвали «незатейливым вбросом», который «наглядно иллюстрирует низкие интеллектуальные способности пропагандистов от американской разведки».

В МИД также добавили, что от спецслужбы, которая «с треском провалила 20-летнюю войну в Афганистане», в принципе нельзя было ожидать ничего другого.

1 Организация запрещена на территории РФ.