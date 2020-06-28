Муцениеце, сидя в подъезде, пожаловалась на новое происшествие в своей жизни

Москва, 28 июня. Актриса и экс-супруга Павла Прилучного Агата Муцениеце пожаловалась на очередное происшествие в своей жизни. К счастью, им оказалась всего лишь сломавшаяся квартирная дверь, но Агата призналась, что эта мелочь на фоне других трудностей почти выбила ее из колеи.

«2020-й точно не мой год! Сегодня у меня дверь не закрывается», — рассказала она своим подписчикам, сидя в подъезде.

Но тут же актриса постаралась взять себя в руки и заверила, что никакая беда ее не сломит.

«Мы – как березки, они гнутся, но не ломаются», — добавила Муцениеце.

Отметим, что 2020 год, действительно, стал для Агаты не самым простым. Не говоря о трудностях, связанных с пандемией коронавируса, у нее хватало и других забот. Настоящая драма разгорелась в их семейной жизни с Прилучным. Актер, сидя на самоизоляции, стал злоупотреблять спиртным, поднял на нее руку и выгнал с детьми на улицу. В июне телеканал 360 сообщил, что пара официально оформила развод. При этом Муцениеце рассказывает в соцсетях, что все еще любит Павла и верит, что в будущем они помирятся.

В своем шоу «Честный развод» Агата рассказала и об отношении своих детей к случившемуся. По ее словам, малыши еще скорее всего не совсем понимают значение слова «развод», но пока она не хочет озвучивать для них это.