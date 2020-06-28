Рейтинг Зеленского установил новый антирекорд

Киев, 28 июня. Президент Украины Владимир Зеленский столкнулся со стремительным падением рейтинга. Согласно сообщениям украинских СМИ, за год президентства от политика отвернулась большая часть его электората.

Правление молодого лидера Владимира Зеленского украинцы не считают достаточно успешным. К такому выводу можно прийти, если обратить внимание на данные социального опроса, проведенного Центром Разумкова.

В сентябре прошлого года Зеленского поддерживали 56,1% опрошенных. Предыдущее исследование состоялось более восьми месяцев назад, но данные нового опроса существенно изменились. В настоящее время Зеленского поддерживают всего 25,3%, в то время как рейтинги конкурентов действующего президента растут.

Предыдущего украинского лидера Петр Порошенко поддержали 11,1% опрошенных. В прошлом году уровень его поддержки составлял 6,1%. Однако главным конкурентом Зеленского является не Порошенко, а сопредседатель партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойко. Более 14% опрошенных поддержали Бойко, хотя меньше года назад ему симпатизировали всего 7,2 %.

Позиции Юлии Тимошенко, являющейся главой партии «Батькивщина», практически не изменились. Сейчас ее поддерживают 5,6% граждан, а в прошлом году 4,3%. Неопределившихся на Украине также достаточно много, около 13,9% респондентов.

Однако подобный опрос — не единственный способ высчитать популярность действующего политика. В прошлом месяце исследователи проводили опрос, который должен был показать баланс доверия к украинскому лидеру. За прошедший год он опустился с 34,1% до -8,9%, впервые выйдя в минус и установив новый антирекорд.

Стоит отметить, что Зеленский пытается поддерживать свой рейтинг с помощью достаточно спорных заявлений, которые могут еще сильнее усугубить его положение. Ранее он заявлял, что стремится заполучить часть территорий России, однако российский сенатор Алексей Пушков счел это заявление демагогией.