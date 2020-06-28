Дочь Успенской призналась, что «больше не может пить»

Вашингтон, 28 июня. Дочь известной исполнительницы русского шансона Любови Успенской — Татьяна Плаксина — публично рассказала, что страдает от алкоголизма. Она подчеркнула, что в ее 30 лет уже пора бросать.

«Больше пить не могу! Сразу голова болит и «чистка» организма непроизвольная! Сай Рам! Видно в 30 лет уже харе пить!» — написала дочь певицы, которая стала художником.

Примечательно, что позднее автор удалила пост про алкоголь. Тем не менее она уже неоднократно публиковала провокационные фото и посты, смысл которых понять очень сложно.

Стоит отметить, что проживающая в Штатах Плаксина неоднократно через соцсети выражала упреки в адрес своей матери. Свою жизнь она считает загубленной, а виноватой делает Успенскую.

Ранее в эфире одной из телепередач на НТВ Плаксина обвинила свою мать в издевательствах, после чего последовал скандал. Дочь певицы улетела в США и поселилась у своего отца.

Любовь Успенская ответила, что дочь ее оклеветала. Певица назвала Плаксину предательницей и перестала оказывать финансовую помощь. Исполнительница считает, что подобные выходки дочери связаны завистью к матери.