Диетолог оценила состояние похудевшего на 100 килограммов Фадеева

Москва, 28 июня. Российский продюсер и композитор Максим Фадеев рассказал пользователям Сети о своих успехах в похудении. Накануне он опубликовал фото и похвастался тем, что смог сбросить 100 килограммов веса. Внешний вид продюсера оценила врач-диетолог Инна Кононенко.

На опубликованном в Instagram фото Фадеев запечатлел момент, где ему удалось влезть обеими ногами в одну штанину своих старых шорт.

«Минус 100! Скоро опубликую свою методику похудения!» — подписал публикацию Фадеев.

Врач-диетолог считает, что такие резкие колебания в весе могут нанести вред организму, передает Пятый канал.

«Без наблюдения специалистов таким образом худеть нельзя. Потому что 100 килограммов за год — это много», — пояснила врач-диетолог.

Медик также рассказала, что резкое похудение может привести к образованию камней в желчном пузыре, поэтому нужно регулярно делать УЗИ, а также принимать специальные лекарственные препараты. Специалист отметила, что Фадеев потерял очень много веса, обратив внимание на чересчур худые ноги продюсера. Это может свидетельствовать о потере мышечной массы.

«Когда мы говорим о человеке с избыточной массой тела, у нас есть понятие саркопеническое ожирение. Когда человек может находится в одном весе, но при этом количество мышц будет становиться меньше, а жира больше», — подытожила Кононенко.

Диетолог также предположила, что Фадееву возможно придется убирать лишнюю кожу на животе из-за большой потери в весе.