Бабкина обогнала молодого мужа по доходам на 21 млн рублей

Москва, 28 июня. Певица, руководитель театра «Русская песня» и телеведущая Надежда Бабкина обошла своего молодого мужа Евгения Гора по заработку.

В среднем годовой доход артистки составляет более 33 млн рублей. Сюда относятся гонорары за концерты и гастроли, съемки в ТВ-шоу, доходы от деятельности театра. Помимо этого, у Бабкиной есть рекламные контракты. Евгений Гор, по данным teleprogramma.pro, ведет бизнес по производству и продаже свечей и зарабатывает около 12 млн рублей в год. Бабкина, к слову, никогда не скрывала, что Гор является обеспеченным человеком и не нуждается в ее поддержке.

Этой весной, как сообщал телеканал 360, артистка перенесла тяжелую пневмонию. Пока она лежала в больнице в Коммунарке, Гор успел разозлить ее поклонников за свои посты в Instagram о поисках подпольной парикмахерской (во время карантина в Москве и других регионах страны были закрыты все салоны красоты). Пользователей возмутило, что мужчина думает о своей стрижке, пока жена лежит в коме. К счастью, Бабкина выздоровела и в скором времени после выписки появилась на публике.

Это в свою очередь породило новую волну слухов о том, что пневмония была просто прикрытием и на самом деле певица делала себе пластическую операцию. Певица эти вбросы не комментировала, но рассказала о том, что после пневмонии у нее было поражено 80% легких, отмечает НСН.