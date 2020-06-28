Продюсер Загорский рассказал о странных «персонажах», посещающих могилу Началовой

Москва, 28 июня. Могилу Юлии Началовой на Троекуровском кладбище посещают подозрительные «персонажи». Неадекватное поведение некоторых фанатов певицы напоминает сумасшествие. Об этом рассказал продюсер Андрей Загорский.

Загорский пожаловался на то, что могилу певицы все чаще навещают странные люди с непонятной целью.

«Одни заряжают крема, другие землю добавляют в суп, третьи собирают с креста смолу, думая, что это миро и мажут этой смолой себе лоб», — рассказал продюсер.

По его словам, место упокоения певицы также посещает странный человек с магнитофоном, который устраивает там «дискотеку». Загорского возмутила ситуация с еще одним фанатом, который регулярно навещает могилу Началовой, чтобы «зарядить» воду.

«Теперь еще и «заряжатель» воды начал мыть памятник! Это просто «дичь» какая-то!» — отметил Загорский.

Он призвал почитателей творчества певицы на доходить до абсурда и отдавать дань уважения своему кумиру без привлечения лишнего внимания, передает Nation News.

«Не нужно совершать глупых поступков», — подытожил продюсер.

Ранее сообщалось, что странного вида молодой человек несколько раз «заряжал» воду на могиле певицы и заявлял, что она приобретает определенную энергетику, а сам он постоянно чувствует присутствие ауры певицы в своей жизни.