Губернатор Сахалина отреагировал на претензии Японии по Курильским островам

Москва, 28 июня. Россия имеет право осуществлять геологоразведку на Курильских островах, поскольку они являются частью ее территории. Об этом заявил глава Сахалинской области Валерий Лимаренко.

Ранее стало известно, что Япония сделала представление России в связи с проведением геолого-разведочных работ в Охотском море, в том числе в районе островов Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи.

Лимаренко отметил, что Россия имеет абсолютно суверенное право осуществлять любые виды исследований на своей территории.

«Работы на нашей территории, на что мы имеем абсолютное право. Право, которое оплачено жизнью наших предков, воевавших за свободу и независимость родины», — сказал губернатор.

Он также добавил, что голосование в поддержку поправок в конституцию позволит окончательно закрыть территориальный вопрос, который пытается поднять японская сторона.

«Уже через несколько дней подобные претензии из-за рубежа будут просто лишены смысла. А мы сможем четко и без оглядки на сторонние мнения сказать: наш Сахалин, наши Курилы, наша страна, наше будущее», — подчеркнул Лимаренко.

Напомним, голосование в поддержку поправок в конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели обеспечит безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Последний день голосования станет выходным.

Кроме того, ЦИК России одобрил проведение электронного голосования в Москве и Нижегородской области. Россияне могут подать заявки на участие в электронном голосовании на сайте «Госуслуг».