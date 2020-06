Звезда «Универа» Анна Хилькевич вдохновила подписчиков лайфхаком от мозолей

Кстати, по-моему после съёмок в «ФортБаярд» мне не страшны никакие замкнутые и не очень пространства???????????????? ну, по крайней мере я знаю, что я там выживу и не задохнусь)) Ps: да- да, мне натирают босоножки на мизинце правой ноги????????

A post shared by Анна Хилькевич (@annakhilkevich) on Jun 27, 2020 at 12:03pm PDT