Звезда «Универа» Анна Хилькевич вдохновила подписчиков лайфхаком от мозолей

Москва, 28 июля. Российская телеактриса Анна Хилькевич поделилась в своем Instagram фотографией со съемок передачи «Форт Боярд». Также подписчики заметили на снимке звезды лайфхак от мозолей.

Ранее звезда выложила в Интернет несколько снимков и видеозаписей, сделанных во время игры в «Форт Боярд». На одном из фото Хилькевич была помещена в клетку. Также на фотографии видно, что мизинчик ее правой ноги не был заправлен под ремешок босоножки.

Ситуацию прокомментировала и сама актриса. Хилькевич написала в описании к фотографии, что босоножки ей натерли ноги, поэтому она решила носить обувь столь необычным образом.

Лайфхак вдохновил множество подписчиков девушки. Фотография быстро собрала порядка ста тысяч лайков, а комментаторы отметили женственность и сексуальность актрисы.

«Обожаю людей, которые не боятся выглядеть смешно или нелепо», — написал один из пользователей Instagram.

Другие подписчики отметили, что даже не подозревали о возможности носить обувь таким образом. Некоторые из них посчитали эту часть тела Хилькевич очень симпатичной.

Актриса также прокомментировала свое участие в передаче. По словам звезды, после съемок ей не будут страшны замкнутые пространства, она сможет в них «выжить и не задохнуться».

Фотографии Хилькевич достаточно часто привлекают внимание поклонников. Ранее девушка выложила снимок, на котором продемонстрировала результат собственноручной покраски бровей. Некоторые подписчики заметили, что результате эксперимента актриса начала походить на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Ильича Брежнева.