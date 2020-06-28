Голикова рассказала о самых «страшных» днях эпидемии коронавируса в России

Москва, 28 июня. Начало эпидемии коронавируса в России было самым страшным, нужно было реагировать на ситуацию очень быстро и принимать очень много решений, рассказала вице-премьер Татьяна Голикова.

«Первые полтора месяца были самыми внутренне, эмоционально, ну я бы даже употребила слово «страшными», — призналась она в эфире телеканала «Россия-1».

Вице-премьер пояснила, что в этот очень короткий период времени произошло очень большое количество событий.

«Это я так сейчас эмоционально говорю, потому что мы все это очень эмоционально переживали», — добавила она.

Сложно, по словам Голиковой, было еще и потому, что одновременно приходилось делать много дел.

«Если бы власти страны быстро не решили множество вопросов, то простить себе этого не смог бы никто», — подчеркнула вице-премьер.

Сейчас ситуация с коронавирусом в России начинает постепенно стабилизироваться. За минувшие сутки прирост заболевших составил меньше 7 тысяч, и это можно считать рекордно низким показателем. Регионы постепенно отменяют введенные ограничительные меры. Как отмечает телеканал 360, именно своевременное введение режима самоизоляции помогло не допустить развития в России сценария многих европейских стран и взрывного распространения инфекции.