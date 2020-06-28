Пенсионерам в РФ, получающим выплаты на карту, готовят нововведение

Москва, 28 июня. Нововведение в отношении банковских карт может затронуть и российских пенсионеров, которым выплаты идут «на пластик». Активисты ресурса «Российская общественная инициатива» (РОИ) предложили изменить правила оформления и выпуска банковских карт.

Общественники обращают внимание, что банки сейчас выпускают только карты с чипом, позволяющим производить бесконтактную оплату. По мнению активистов, перед выпуском карты необходимо учитывать мнение пенсионера: нужна ли ему функция бесконтактной оплаты или нет. Доводы банков об удобстве и безопасности общественники считают неубедительными.

Они обращают внимание, что при бесконтактной оплате есть лимит в тысячу рублей. Таким образом, при потере карты, злоумышленники могут воспользоваться деньгами, сделав несколько операций подряд. Для пенсионера даже несколько тысяч рублей могут стать серьезной потерей.

Общественники считают, что следует также предоставить владельцам карт, в том числе и пенсионерам, возможность настроить лимит для операций, не требующих введения ПИН-кода. В целом, комментируя слова банкиров об удобстве, они не понимают, зачем давать преступникам дополнительную возможность пользоваться чужими деньгами.

Напомним, ранее экономист Константин Юрченко рассказал о способах создания дополнительного дохода к пенсии. Среди них он назвал покупку ценных бумаг и недвижимости.