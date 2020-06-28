Пугачева в мятной пижаме устроила «душевные посиделки» с Буйновым и Юдашкиным

Москва, 28 июня. Певица Алла Пугачева, которая во время карантина строго соблюдала самоизоляцию и не покидала дом в деревне Грязь, решила устроить небольшие «душевные посиделки» для близкого круга. Встречала гостей Примадонна сугубо по-домашнему.

Домой к себе она пригласила певца Александра Буйнова, а также модельера Валентина Юдашкина с супругой. Судя по опубликованной фотографии, люди были ей настолько близкие, что она даже не стала наряжаться и встречала их в пижаме в горошек.

«Любимые друзья всегда рядом», — так Пугачева подписала фотографию.

Кстати, собранные в пучок волосы на голове певицы понравились некоторым подписчикам.

На столе у российских «звезд» были шоколадный торт и фрукты.

Несмотря на возвращение Пугачевой к нормальной жизни, на большой сцене уже не стоит ее ожидать, считает финалист «Битвы экстрасенсов» Александр Кинжинов. Он подчеркнул, что уважает творчество певицы, хотел бы побывать на ее концерте. Однако выступления возможны только в рамках каких-то мероприятий.