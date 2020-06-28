Дочь Ефремова объяснила, как Литвинова повлияла на ее сексуальную ориентацию

Москва, 28 июня. Дочь российского актера Михаила Ефремова, который в настоящее время находится под следствием из-за смертельного ДТП, прокомментировала слухи о влиянии актрисы Ренаты Литвиновой на свою сексуальную ориентацию.

Накануне дочь Ефремова Анна Мария стала участницей одного из ток-шоу, в котором рассказала, что может испытывать определенное влечение к девушкам, а также говорить о себе как в мужском, так и женском роде. В Сети после эфира стали распространятся всевозможные версии о том, кто же повлиял на сексуальную ориентацию Анны Марии. Чаще всего в данном контексте всплывало имя крестной материи девушки Ренаты Литвиновой.

Сама девушка заявила, что уже давно ждала вопроса о том, от кого она переняла влечение к представительницам своего пола. Анна Мария призналась, что Литвинова не имеет к этому никакого отношения, передает Nation News.

«Первое влечение к девочкам почувствовал в детском саду», — ответила Анна Мария.

Напомним, что отец девушки известный российский актер театра и кино Михаил Ефремов стал участником смертельной аварии, которая произошла 8 июля на Смоленской площади в Москве. На своем автомобиле актер выехал на встречку, где столкнулся с другим автомобилем, водитель которого погиб. Теперь Ефремову грозит до 12 лет тюремного заключения.

Стоит отметить, что на суровом наказании для артиста настаивают многие общественные деятели, которые считают, что судить актера нужно, невзирая на его прежние заслуги.