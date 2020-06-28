Полуголая Чехова изобразила «девушку из Playboy» рядом с красным кабриолетом

Москва, 28 июня. Телеведущая Анфиса Чехова восхитила поклонников полуобнаженными фотографиями на фоне красного кабриолета.

Серию из трех снимков звезда опубликовала в своем Instagram.

«Когда проходишь мимо красной машины, стоящей на фоне пальм... в тебе автоматически просыпается Девушка месяца из Playboy», — призналась Анфиса.

Фолловеры пришли в восторг от пышных форм Чеховой и заявили, что все три фотографии «просто огонь» и им очень сложно выбрать.

«Анфиса, вы великолепны», «Все. Вы очень красивая на всех фотографиях, Анфиса. Не знаю ваше отчество, простите», «Ну все, огонь», «Все классные», «Все крутые», «Ох....хороша», «Ягодка», — написали в многочисленных комментариях.

Несколькими днями ранее Чехова опубликовала другую серию фотографий с кабриолетом. Но в отличие от новых откровенных снимков она позировала на фоне Chevrolet в элегантном платье. Пользователи тоже засыпали ее комплиментами, однако «одетые» фото собрали 17 848 лайков, а фото в купальнике — 33 649.