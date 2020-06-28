Дочь Заворотнюк рассказала, как изменилась ее жизнь после карантина

Москва, 28 июня. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна рассказала, как изменилась ее жизнь после карантина. Впервые с момента отмены ограничений она посетила салон красоты и поделилась впечатлениями в своем Instagram.

Наследница артистки опубликовала фото, на котором запечатлена в студии маникюра. В описании под снимком девушка призналась, что долго сомневалась, стоит ли идти на процедуру в связи с нестабильной санитарно-эпидемиологической обстановкой. Однако желание быть красивой оказалось сильнее страха перед вирусом.

«Девочки, мы так долго сидели на карантине, пришло время превращаться в принцесс!» — написала она.

Заворотнюк отметила, что решилась на поход в салон, поскольку была уверена, что его руководство «относится к вопросу очень серьезно» и соблюдает «все нормы Роспотребнадзора».

Подписчики разделили с девушкой счастье от долгожданного похода на процедуру. Женская аудитория призналась, что с нетерпением ждала открытия салонов, поскольку уход мастеров «очень поднимает настроение».

Фолловеры также оставили Заворотнюк множество комплиментов, похвалив внешний вид, и поинтересовались, какой цвет лака она предпочитает летом. На фото у нее нанесен неброский розовый.

Один из поклонников обратил внимание на то, что девушка на фото без маски, хотя, согласно требованиям, должна носить ее в общественном месте. Впрочем, фолловер не стал критиковать наследницу актрисы и списал отсутствие средства защиты на позирование для снимка.

Ранее Заворотнюк в Instagram рассказала поклонникам о «генетическом дефекте». Им оказались ямочки на щеках. Девушка поинтересовалась у фолловеров, как они относятся к такому «изъяну», и те признались, что в восторге от него.