Лена Миро назвала преступлением «звериные роды» певицы Саши Зверевой

Москва, 28 июня. Блогер Лена Миро выразила жесткое несогласие с певицей Сашей Зверевой, которую считает «адептом» домашних родов. В своем посте «Звериные роды» она говорит о нарушении прав человека.

Сама блогер подчеркнула, что придерживается прогрессивных взглядов, но домашние роды, с собственным акушером и фотографом — все это выходит за грань понимания Миро.

«Саше — почти сорокет. Взрослая баба. Она приглашает домой фотографа, чтобы запечатлеть красиво свои очередные домашние роды», — отметила блогер в своем ЖЖ.

Миро отмечает, что четвертые роды прошли благополучно, но сможет ли ее акушерка спасти жизни матери и ребенка во время домашних родов в случае кровотечения либо рождения малыша с асфиксией.

«А ведь процесс кровопотери нарастает стремительно. Не всегда удается спасти ребенка даже в условиях стационара. А дома? Я спросила знакомых врачей — дома шансы равны нолю», — рассказала Миро.

Автор поста подчеркнула, что Саша Зверева может делать с собой, что угодно, только ребенок не должны нести ответственность за пропаганду домашних родов.

«Разве младенец где-то выразил своё мнение, что хочет сыграть в русскую рулетку, рискнуть и родиться в сортире-ванной? Или на всю голову регрессивная мать за него всё решила?» — не понимает Миро.

Блогер добавила, что речь идет даже не о дурости певицы, а о преступлении. Ведь ей никто не давал права распоряжаться жизнью новорожденного.