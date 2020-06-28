Цеков объяснил, почему проблема воды в Крыму не сравнится с невзгодами в составе Украины

Испытание, которое сейчас проходит Крым ввиду проблем с водоснабжением, никак не сравнится с тем, что полуостров испытывал во время своего нахождения в составе Украины. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал сенатор от Крыма Сергей Цеков.

Таким образом он отреагировал на заявление главы Республики Крым Сергея Аксенова об отсутствии намерений обращаться к украинскому президенту Владимиру Зеленскому с просьбой возобновить подачу воды на полуостров. Аксенов отметил, что никто на Украине, кроме самого Зеленского, не может принять соответствующее решение, а «все остальное — это разговоры ни о чем». По его словам, президент Украины может «взять ручку и подписать документ», разрешающий подачу воды.

«Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них», — заявил Аксенов.

Как пояснил глава Крыма, для подачи воды в Симферополь уже сооружены две нитки водоводов. Кроме того, запущено водоснабжение из артезианских скважин в Бахчисарайском районе полуострова. Он подчеркнул, что это позволит снизить нагрузку на обмелевшие водохранилища.

Член комитета Совфеда по международным делам Сергей Цеков напомнил, что после разрушения Советского Союза в 1991 году население Крыма очень хотело «уйти от Украины» и стать частью РФ. Однако тогда многое останавливало от этого шага, в том числе зависимость от подачи воды из Северо-Крымского канала.

«У нас в это время не было поддержки со стороны РФ. В 2014 году ситуация стала совершенно иной. Все те же сложности остались, но появилась мощная поддержка России. Энергетическую и транспортную блокады мы прошли успешно. Конечно же, мы преодолеем ситуацию, связанную с водообеспечением Крыма», — рассказал сенатор.

При этом нужно понимать, что вода для полива и питьевая — это разные вещи, говорит он. 85% воды из Северо-Крымского канала использовалось для сельского хозяйства. Что касается питьевой воды, то на те же 85% Крым обеспечивал себя, а 15% закачивалось в межгорное водохранилище в Симферопольском районе.

«Максимальная потребность в воде есть у города Симферополя. Разработан ряд мероприятий, предусматривающих выход из ситуации. Они связаны с обеспечением водоснабжения Крыма из Вилинского и Ивановского водозаборов, где есть артезианская вода. Где-то четверть питьевой воды будет обеспечиваться за счет этих источников. Это позволит сохранять больше воды в естественных водоемах, которые наполняются за счет дождя, — объяснил собеседник ФАН. — Более того, предметно ведется разговор об уменьшении водных потерь, которые в Симферополе составляют около 50%. Внимание уделяется экономии воды конкретными водопользователями. Я призываю закрывать кран, когда человек умывается. Тогда будет израсходовано в два или три раза меньше воды. Большинство крымчан с пониманием относятся к таким призывам».

Цеков выразил уверенность, что «мы решим вопрос водообеспечения сами на высоком уровне». Он также заверил, что по качеству питьевая вода в Крыму «будет лучше, чем во времена Украины».

«Тогда северные и западные районы полуострова получали воду с высокой долей минерализации. Кланяться им, конечно, не будем. За годы независимости у нас накопилось столько негатива к властям Украины, что мы безмерно рады нахождению в РФ. Испытания, которые сейчас у нас есть с водой, — это ничего по сравнению с невзгодами, которые Крым испытывал в составе Украины», — добавил член Совфеда.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская обратилась к верховному комиссару ООН по правам человека Мишель Бачелет по поводу преступных действий украинских властей. В ее письме говорится об одностороннем порядке перекрытия поставок пресной воды в Крым.

Напомним, основным источником воды для жителей полуострова являлся отходящий от русла Днепра Северо-Крымский канал. По итогам референдума 2014 года произошло воссоединение Крыма с Россией. Власти Украины не признают результаты волеизъявления крымчан. Киев решил нарушить обязательства по защите прав человека и перекрыл подачу воды.