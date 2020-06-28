Доктор Мясников рассказал о способе распознания опасных родинок

Москва, 28 июня. Российский врач и телеведущий Александр Мясников рассказал о буквенной системе определения опасных родинок. Потенциально вредные образования под воздействием ультрафиолета могут стать причиной развития рака, поэтому о них нужно узнать заранее.

По словам специалиста, для определения степени опасности родинки необходимо воспользоваться спасительной буквенной системой «А, B, С, D, Е». Она учитывает пять факторов, которые помогут обнаружить угрозу.

Первая буква системы, «А», обозначает асимметрию. Если зрительно разделить родинку на две части, и они окажутся непохожими друг на друга, то это атипичный нарост. Он может стать злокачественным.

«В» обозначает английское слово border, что переводится как «граница». У обычной родинки есть четкие очерченные границы, а у опасного образования они будут размыты. Также стоит обратить внимание и на цвет, который обозначается буквой «C» (color). Стандартное пятнышко на коже должно иметь равномерный окрас, в то время как подозрительная родинка будет окрашена неровно.

Должен вызвать подозрение и диаметр образования, обозначаемый как «D». Если диаметр родинки более шести миллиметров, то она тоже может стать злокачественной. Последней в системе идет буква «Е», обозначающая слово evolution — «эволюция». Если родинка не меняет цвет и не растет, это является признаком отсутствия меланомы.

В целом же опасаться онкологических заболеваний стоит людям с более светлой пигментацией. Чтобы отслеживать состояние родинок, можно сделать «паспорт кожи» — сфотографировать как можно больше родинок и отслеживать их состояние. При обнаружении изменений необходимо обратиться к врачу.