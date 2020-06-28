Малышева отметила в ресторане победу мамы над коронавирусом

Москва, 28 июня. Известная российская телеведущая Елена Малышева была замечена посетителями «Боско кафе» 27 июня. Согласно имеющейся информации, она устроила праздничный обед в честь излечения своей матери от коронавируса.

Елена Малышева и ее мать решили выйти в свет, чтобы отпраздновать выздоровление последней. Галина Александровна провела в реанимации около двух недель, так как заразилась смертельно опасным вирусом. У пожилой женщины развилась коронавирусная пневмония, но в итоге врачи смогли победить болезнь.

По словам телеведущей, она решила сводить маму в ресторан, еще когда приходила к ней в красную зону в больницу. Во время одного из визитов Малышева вспомнила, как посещала с матерью «Боско кафе» 9 марта.

«Я мечтала прийти сюда еще раз вместе с мамой. Я счастлива, что мама победила коронавирус», – цитирует теледоктора KP.ru.

Также Малышева поблагодарили врачей, которые лечили Галину Александровну, и записала небольшое интервью для социальных сетей. Мать телеведущий объяснила, что победила коронавирус благодаря большому желанию жить дальше. На данный момент силы прибывают к ней, а период астенического состояния подходит к концу.

В конечном итоге женщины пожелали всем здоровья, что связано с их профессиональной деятельностью. Галина Александровна полвека проработала в медицине, и дети пошли по ее стопам.

Стоит сказать, что на данный момент эпидемия коронавируса в России уже постепенно идет на спад. Как сообщалось ранее, за прошедшие сутки на территории Москвы было выявлено 717 новых случаев заражения коронавирусом.



