Политолог нашел противоречия в «истерике» львовского журналиста из-за ненависти к Украине

Украина, которую нынешние власти создали как антироссийское государство, нежизнеспособна. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал пресс-секретарь всемирного русского народного собора Юрий Кот.

Таким образом собеседник ФАН прокомментировал заявление украинского журналиста Остапа Дроздова о ненависти к своей стране во время передачи «Антиподы» на YouTube-канале ISLND TV.

«Я ненавижу Украину из-за тех всех придурков, которые тут живут, не хотят делать это своей страной», — заявил Дроздов.

Как пояснил журналист, у него есть основания для таких выводов, так как живет на Украине уже тридцать лет, является ее гражданином, но при этом — «глобально несчастливый человек». Дроздов с сожалением отметил, что не имеет возможности общаться на своем языке на Украине, а также видеть единомышленников. По этому поводу он выразился следующим образом:

«Не имея всего этого даже на половине своей территории, я буду ее не то что ненавидеть, я бы ее задушил голыми руками».

Дроздов также уверен, что у независимой Украины есть цель — быть «АнтиРоссией», то есть пренебрежительно относиться ко всему русскому как насильственному и оккупационному. Он пожаловался, что сейчас Украина не хочет быть антироссийской, и поэтому не интересует его.

Комментируя «истеричное» заявление Дроздова по поводу того, что его не устраивает Украина, политолог Юрий Кот задался вопросом: «А что ему конкретно не нравится?».

«Вы же сегодня пануете на Украине и все происходит так, как они хотели: госпереворот произвели, во власти встали, всеми процессами в стране управляют, перед американцами преклоняетесь. Все, что вы хотели, то получили. Но опять что-то не устраивает? Может нужно что-то менять в консерватории, а не кровати в борделе переставлять? Или уже пора по-другому посмотреть на жизнь», — заявил Кот в беседе с ФАН.

Ненависть журналиста к Украине, «которую он построил, это совершено нормальное отношение всех этих ребят», среди которые есть содомиты и русофобы, считает собеседник ФАН. По его словам, такие люди «не способны к созиданию, творчеству и построению чего-либо, а могут только разрушать».

«А как они только начинают строить, то у них получается что-то несуразное и бесчеловечное. Украина, которую они построили, нежизнеспособная. Русофобия не органична для страны. На уровне анекдота это может быть, но в реальных отношениях это невозможно, потому что мы один народ. Чтобы они не делали, люди будут верить в бога, ходя в православные храмы, и петь песни на русском языке, — сказал он.

При этом Дроздов, конечно, прав, когда говорит, что Украина может существовать как проект «АнтиРоссия», утверждает Кот.

«В другом варианте это будет сближение с Россией и объединение, что он прекрасно понимает. Однако мы что-то не знаем или не замечаем. Непонятно, чем вызвана его истерика. Возможно, он и другие русофобы знают что-то, чего мы нет. К примеру, олигарх [Виктор] Пинчук продает все свои медиа активы и хочет уехать из страны. Но не один украинский олигарх просто так продавать их не будет. Сорос явно прекратил финансирование своей партии «Голос», а поэтому [Святослав] Вакарчук захотел уйти из парламента. Значит, что денег нет и нечем платить всем этим соросятам. Там явно что-то происходит серьезное», — добавил он.

Напомним, что Остап Дроздов уже неоднократно делал противоречивые высказывания. Так, он обозвал половину населения Украины — «абсолютной ватой». По его словам, украинская «вата» делится на две категории: «неовата» и сторонники украинской политической партии «Оппозиционная платформа — за жизнь». К первой категории Дроздов относит молодежь, либералов и «аудиторию 95-го Квартала». Вторую категорию он охарактеризовал как «ностальгирующих по СССР сторонников Москвы». Кроме того, журналист называл народ своей страны «паскудным и орусевшим», а русскоговорящих граждан Украины — «одноклеточными».