Бывший боец MMA Джина Карано опубликовала фото без одежды

Москва, 28 июня. Бывший боец MMA, американская актриса и модель Джина Карано порадовала откровенным фото своих подписчиков в Instagram. В подписи к публикации она процитировала популярного певца Принса.

На опубликованном в Сети снимке звезда предстала без одежды.

«Я нахожу свободу сексуальной. Настолько, что даже не могу тебе ее объяснить», — говорится в подписи к фото.

За несколько часов публикация набрала 130 тысяч «лайков». Отмечается, что на Instagram Карано подписаны более 1,1 миллиона человек.

Джина Карано завершила выступления в MMA в 2009 году. В ее активе семь побед. Стоит отметить, что она стала первой по-настоящему большой звездой женских боев, выступая в EliteXC. Она дебютировала в Strikeforce, возглавив кард турнира вместе с Крис «Киборг». Карано сильно досталось от своей соперницы во время боя в клетке, за несколько секунд до окончания раунда рефери остановил поединок, что стало для девушки первым и последним поражением в карьере.

Карано также известна своими ролям в кино. На ее счету несколько актерских работ в таких фильмах, как «Дэдпул», «Форсаж-6», а также в сериале «Мандалорец».