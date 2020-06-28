Присоединение Венгрии к «Турецкому потоку» лишит Украину транзита российского газа

Москва, 28 июня. Присоединение Венгрии к проекту газопровода «Турецкий поток» лишит Украину транзита российского газа. Об это заявил ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович.

Ранее стало известно, что венгерский газотранспортный оператор FGSZ одобрил инвестиции на строительство газовой перемычки с Сербией. Данная магистраль позволит Венгрии получать газ, который транспортирует Россия по газопроводу «Турецкий поток».

Митрахович отметил, что после введения в эксплуатацию «Турецкого потока» Болгария и Румыния начали получать газ по новому газопроводу вместо украинского маршрута. В ближайшее время начнутся поставки газа в Сербию, а к концу 2022 года к новому источнику присоединится Словакия, передает «Экономика сегодня». По словам эксперта, «Турецкий поток» в Венгрии окончательно избавит Россию от газового шантажа Украины.

«Будущее украинской газотранспортной системы весьма туманно. Понятно лишь, что уже в следующем году транзит по ней сократится до 40 миллиардов кубометров в год — абсолютный минимум с учетом того, что по этому маршруту в последние годы поставлялись 80–90 миллиардов кубометров газа», — пояснил Митрахович.

Газопровод «Турецкий поток» предназначен для поставок газа в Турцию и страны Евросоюза. Впервые о проекте российская компания объявила в 2015 году. Изначально планировалось строительство четырех нитей газопровода через Черное море до побережья Болгарии. Однако после выхода Болгарии из проекта мощность газопровода была сокращена вдвое. В рамках проекта «Турецкий поток» были построены две нити газопровода мощностью 15,75 миллиарда кубометров в год каждая.

8 января 2020 года президент России Владимир Путин и турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган приняли участие в торжественной церемонии запуска газопровода «Турецкий поток». В ходе церемонии Путин отметил, что технологии, использовавшиеся при строительстве «Турецкого потока», гарантируют экологическую безопасность его эксплуатации. Глава государства также добавил, что строители использовали самые современные технологии, оборудование, а также установили мировой рекорд в скорости подводного монтажа труб.