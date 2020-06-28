Путин рассказал о своих тестах на коронавирус

Москва, 28 июня. Президент России Владимир Путин рассказал, что регулярно сдает тесты на коронавирус. Как правило, раз в три-четыре дня.

В ответ на уточняющий вопрос о том, отрицательные ли результаты тестирования, Путин ответил: «Слава Богу, пока да». Глава государства также напомнил о своем визите в красную зону больницы в Коммунарке. Тогда, по его словам, его все пытались отговорить от этой поездки.

«Не то, что пытались — все были против», — уточнил он в интервью на телеканале «Россия-1».

При этом Путин подчеркнул, что этот риск был полностью оправдан, потому что ему нужно было собственными глазами увидеть все происходящее.

«Одно дело – знать по докладам, а другое – прийти самому посмотреть на месте», — добавил президент.

Напомним, на сегодняшний день в России было проведено уже более 19 млн тестов на коронавирус. Прирост больных COVID-19 за минувшие сутки был зафиксирован на уровне менее 7 тысяч. С начала эпидемии в РФ было выявлено 634 437, 399 087 из них выздоровели, 9073 — скончались.