Украинские СМИ обеспокоились прогнозами аналитиков о перспективах экономики страны

Киев, 28 июня. Украинские СМИ обеспокоены временным характером улучшений в экономике страны. Аналитики прогнозируют в ней серьезные проблемы в ближайшем будущем.

Вызванный необходимостью борьбы с пандемией экономический кризис крайне отрицательно сказывается на разных отраслях производства всех стран. Однако в этой сложной ситуации украинской экономике удалось избежать фатального обвала. Его не случилось за счет бума, наблюдаемого в национальном сельскохозяйственном секторе и металлургии.

В украинском издании «Корреспондент» отметили, что ради притока валюты в страну Киев фактически проигнорировал «критику и предупреждение о грядущем кризисе в сфере продовольствия» и дал зеленый свет «экспорту масла и зерновых, несмотря на вопросы продовольственной безопасности, которые в этом году особенно актуальны».

«Железорудный экспортный бум» на Украине обусловлен тем, что бизнес Китая в период пандемии нарастил импорт руд с целью обеспечить рост выпуска собственной металлургической продукции, пишут в СМИ. Однако, несмотря на эти положительные факторы, украинские аналитики уже в ближайшем будущем ожидают серьезных экономических проблем.

«В целом, ситуация в экономике довольно шаткая. Во втором полугодии неизбежно проявятся все негативные эффекты, которые пока запаздывают», — говорится в публикации.

Риски изменений положительной ситуации в металлургии связывают с возможным применением Евросоюзом протекционистских мер для поддержки собственных предприятий.

В «Корреспонденте» полагают, что бум на рынке железной руды «сменится застоем», поскольку в КНР уже форсировали отрасль на полгода вперед, а сфера сельского хозяйства окажется не такой прибыльной, так как фактически все запасы зерна у Украины уже проданы, а остатки не поддержат экономику в оставшиеся месяцы года.

Ранее экс-депутат Верховной рады Елена Бондаренко прогнозировала, что в 2020 году на Украине «ляжет металлургия». Однако она связывала это с тем, что во внешней политике будет продолжен курс на колонизацию страны.