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Мураховский объяснил, чем российский «Сармат» восхитил китайских военных экспертов

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Мураховский объяснил, чем российский «Сармат» восхитил китайских военных экспертовМосква, 28 июня. Китайские журналисты впечатлились российским ракетным комплексом «Сармат», окрестив его «королевой межконтинентальных ракет».Главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский объяснил, что именно так поразило в «Сармате» военных экспертов из КНР.

Статья о «Сармате» появилась в китайском издании Sohu. Авторы публикации отметили три российские ракеты: «Тополь-М», «Ярс» и «Сармат», но особое их внимание привлекла именно последняя ракета.

«Эту баллистическую ракету называют «Сыном Сатаны», поскольку она наследует мощные характеристики Р-36М», — отмечают журналисты.

Мураховский в ответ заметил, что заголовки этих популярных изданий выглядят так, словно авторы «балет посмотрели», и с их подачи «Сармат» превратился почти что в «Короля балета». Он напомнил, что этот современный комплекс, должен заменить устаревший комплекс «Воевода» (на западе его называют «Сатана»), отсюда и аллюзии с «сыном Сатаны». При этом «Сармат» должен превысить параметры своего предшественника по таким показателям, как точность и величина активного участка траектории (этот параметр на сегодняшний день считается одним из ключевых. — Прим. ФАН).

«Сармат» будет иметь меньший активный участок траектории при сохранении дальности, точности и оснащения различными боевыми блоками», – подчеркнул эксперт в комментарии Baltnews.

«Сармат» способен удовлетворять потребность стратегических ядерных сил в ракетах, способных преодолеть любые системы ПВО. Успешные испытания комплекса показали, что у «Сармата» нет ограничений в направлении боевого использования, и она сможет поражать цели по траекториям, проходящим через оба полюса планеты. В настоящее время комплекс продолжает проходить испытания. Принятие комплекса на вооружение в ВС РФ запланировано на 2021 год. 

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