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Экономика

Европейцы назвали «Новый Шелковый путь» последней надеждой для Прибалтики

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Эксперты называют «Новый Шелковый путь» последней надеждой для Прибалтики

Брюссель, 28 июня. Реализация инициативы КНР «Новый Шелковый путь», по мнению европейских политиков, позволит оживить экономику Евросоюза, включая прибалтийские страны. Эксперты отмечают, что транзит грузопотока из Китая может быть реальным шансом и даже последней надеждой для ослабевших Латвии, Литвы и Эстонии. Вот только свою политику для этого стоит пересмотреть.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев подчеркнул, что «Европейский Шелковый путь» означает не только развитие логистики, но и появление инфраструктуры, рост числа рабочих мест. Транспортный поток грузов, по его мнению, будет хорошим стимулом для восстановления экономик европейских государств.

Отметим, что реализация инициативы предусматривает серьезные денежные вливания в транспортно-логистический сектор. Ряд экспертов считают необходимым создать фонд для того, чтобы привлечь внебюджетные средства, включая капиталы компаний из КНР, для ускорения создания транспортных магистралей.

Страны Прибалтики сейчас все меньше задействованы в транзитной цепочке, проводя политику в интересах США. Помимо русофобских настроений, прибалты умудряются портить отношения с еще одним, возможно крупным партнером, Китаем.

Сейчас Латвия, Литва и Эстония добились того, что Россия стала все чаще обходиться без их участия в осуществлении экспорта. Только стать частью «Нового Шелкового пути» откроет для прибалтов возможность получать реальные деньги, считают эксперты. Ведь американцы, как правило, вместо финансовой помощи ограничиваются лишь военными учениями.

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Источник: Baltnews
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