Брюссель, 28 июня. Реализация инициативы КНР «Новый Шелковый путь», по мнению европейских политиков, позволит оживить экономику Евросоюза, включая прибалтийские страны. Эксперты отмечают, что транзит грузопотока из Китая может быть реальным шансом и даже последней надеждой для ослабевших Латвии, Литвы и Эстонии. Вот только свою политику для этого стоит пересмотреть.

Аналитик ГК «Финам» Алексей Коренев подчеркнул, что «Европейский Шелковый путь» означает не только развитие логистики, но и появление инфраструктуры, рост числа рабочих мест. Транспортный поток грузов, по его мнению, будет хорошим стимулом для восстановления экономик европейских государств.

Отметим, что реализация инициативы предусматривает серьезные денежные вливания в транспортно-логистический сектор. Ряд экспертов считают необходимым создать фонд для того, чтобы привлечь внебюджетные средства, включая капиталы компаний из КНР, для ускорения создания транспортных магистралей.

Страны Прибалтики сейчас все меньше задействованы в транзитной цепочке, проводя политику в интересах США. Помимо русофобских настроений, прибалты умудряются портить отношения с еще одним, возможно крупным партнером, Китаем.

Сейчас Латвия, Литва и Эстония добились того, что Россия стала все чаще обходиться без их участия в осуществлении экспорта. Только стать частью «Нового Шелкового пути» откроет для прибалтов возможность получать реальные деньги, считают эксперты. Ведь американцы, как правило, вместо финансовой помощи ограничиваются лишь военными учениями.