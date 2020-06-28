Ведунья рассказала, какие сны могут стать предвестниками скорого обогащения

Москва, 28 июня. Некоторые сны могут предупредить человека о том, что в ближайшем будущем он неожиданно для себя разбогатеет. Финалистка шестого сезона «Битвы экстрасенсов», ведунья Кажетта Ахметжанова рассказала, на какие сновидения стоит обратить внимание.

По ее словам, предвестниками скорого обогащения могут стать появляющиеся во сне монеты, образы гор, а также снящиеся препятствия.

«Если ты идешь, значит, идешь к своему богатству», — рассказала ясновидящая.

Также, по ее словам, хороший знак, когда во сне человек видит сундук, богатую ткань или изобилие всевозможных продуктов, передает Пятый канал.

«Мне как-то одна девочка рассказала, что ей приснилась манная каша и в тот год у нее муж провел сделку до двухсот миллионов долларов», — рассказала Ахметжанова.

Ранее Международная консалтинговая компания Deloitte представила результаты исследования, касающегося наиболее распространенных тревог у представителей поколения Y. Выяснилось, что люди, рожденные в период с 1981 по 1995 годы, больше всего боятся бедности и финансовых проблем.

Подобная фобия характерна не только для россиян, но и для жителей других стран. При этом отмечается, что жители РФ менее тревожны, чем выходцы из других государств, передает «Ридус».