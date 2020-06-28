Крым не будет обращаться к Зеленскому по возобновлению подачи воды на полуостров

Симферополь, 28 июня. Крым не станет обращаться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой о возобновлении подачи воды на полуостров. Об этом заявил глава региона Сергей Аксенов.

«Кроме Зеленского никто на Украине такого решения (о подаче воды по Северо-Крымскому каналу. — Прим. ФАН) принять не может, все остальное — это разговоры ни о чем… Юридически возможность взять ручку и подписать документ о подаче воды в Республику Крым у него есть. Но мы его об этом не просим, мы к нему не обращаемся. Проживем и без них», — сказал он в интервью телеканалу «Россия-24».

Аксенов также сообщил, что для водоснабжения Симферополя, где в нынешнем сезоне ситуация с водой оказалась наиболее сложной, уже построены две нитки водоводов и начата переброска воды из артезианских скважин в Бахчисарайском районе Крыма.

По его словам, объем подачи будет составлять 55-57 тысяч кубометров в сутки из расчета ежесуточного потребления примерно в 160 тысяч. Это снизит нагрузку на обмелевшие водохранилища. Режимная подача воды в крымской столице пока не вводилась.

Проблемы с водоснабжением начались в Крыму после его воссоединения с Россией в 2014 году. До этого момента почти 85% потребностей региона в пресной воде удовлетворяла Украина. Подача осуществлялась через идущий от Днепра Северо-Крымский канал. После референдума Киев перекрыл эту артерию.

Ранее Аксенов уточнял, что в «украинский период» по каналу в Крым подавалось свыше миллиарда кубометров воды, из которых около 150 миллионов шли на бытовые нужды, а 700 миллионов кубометров — на полив.

В настоящее время вопрос водоснабжения решается с помощью водохранилищ естественного наполнения и путем бурения скважин и добычи воды из подземных источников.

Недавно ученые Крыма и Севастополя сообщили, что обнаружили большие запасы подземных пресных вод в крымских горах. Они отметили уникальность данных ресурсов, которые формируются в природных опреснителях при интенсивном испарении поступающей к ним морской воды.