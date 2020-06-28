Сатановский отреагировал на попытку снести русский памятник на Аляске

Москва, 28 июня. Российский политолог и экономист Евгений Сатановский прокомментировал желание американцев снести памятник первому главному правителю русских поселений в Северной Америке Александру Баранову. По мнению эксперта, пришло время «пугануть» США.

Как заметил политолог, ликвидация монумента русскому государственному деятелю вполне укладывается в тактику американских протестующих. На территории Соединенных Штатов уже были снесены десятки статуй, которые, по мнению погромщиков, являются демонстрацией «белого превосходства». Теперь очередь дошла и до монументов, имеющих непосредственное отношение к истории России.

Сатановский подчеркнул, что Баранов был «белым, русским и воевал с аборигенами», поэтому тоже является воплощением зла в глазах протестующих. Однако дело вовсе не в сносе памятника, который мог бы быть перевезен в Россию и установлен в любом подходящем месте.

Дело в левом тоталитаризме и черном расизме, которые оказались ничуть не лучше их «правых» аналогов. Дело в том, как они влияют на американское общество, которое и ранее было настроено весьма по-миссионерски, а теперь и вовсе стало самодовольным и претенциозно-агрессивным. Америка стала дурным примером для всего человечества, показателем того, кем быть не нужно. России же нужно избегать влияния заокеанской повестки на свою политику.

Поэтому нужно пресекать любые предложения обустроить общество по «образу и подобию» США. Причем делать это весьма жестко, чтобы оппонент понимал значимость сказанного.

«Все прочее — чушь собачья и блажь сытых, непоротых, небитых и непуганых идиотов. Самое время пугнуть», — резюмировал Сатановский.

Скорее всего, в обозримом будущем желающих перенести американский дискурс в Россию станет гораздо меньше. Дело в том, что беспорядки уже привели к достаточному количеству жертв, и их число продолжает увеличиваться. Как сообщалось ранее, в штате Калифорния опять произошла стрельба, в результате чего погибли несколько человек.