В России запустили производство «умных» счетчиков

Москва, 28 июня. Ростех и Фонд развития промышленности запустили производство «умных» счетчиков. Первую партию из 30 тысяч приборов выпустят уже этой осенью.

Интеллектуальные приборы учета электроэнергии будут работать исключительно на отечественном софте и компонентах. Счетчики будут собирать показания в автоматическом режиме, а потом передавать данные оператору.

Пользователи при этом смогут следить за объемом потребляемой энергией. Станет проще и оплата услуг— это можно будет делать через мобильное приложение. Как уточняет evo-rus.com, заказывать такие счетчики будут главным образом электросетевые компании.