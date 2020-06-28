Поклонник Началовой «заряжает» воду и моет памятник на могиле певицы

Москва, 28 июня. Преданный поклонник российской певицы Юлии Началовой, которая скончалась в минувшем году, несколько раз в неделю навещает ее могилу и наводит там чистоту. Певица похоронена в Москве.

Минувшей весной близкие Началовой установили на ее могиле памятник. Один из поклонников певицы заявил, что теперь будет чаще навещать кумира для того, чтобы следить за чистотой на месте погребения и мыть памятник.

В прошлом году СМИ писали, что странного вида молодой человек несколько раз «заряжал» воду на могиле певицы и заявлял, что она приобретает определенную энергетику, а сам он постоянно чувствует присутствие ауры певицы в своей жизни, передает Nation News.

Напомним, что Юлия Началова ушла из жизни в марте 2019 года. Новости о наличии у певицы проблем со здоровьем стали появляться в начале марта, когда ее доставили в одну из больниц Москвы на фоне высокого уровня сахара в крови. Причиной ее смерти стала остановка сердца, которое не справилось с нагрузками из-за целого ряда заболеваний.

Певицу похоронили на Троекуровском кладбище в Москве. Проводить звезду в последний путь собрались близкие, друзья, коллеги и многочисленные фанаты.

С момента смерти Началовой прошло немногим более года и за это время ее могила успела стать местом паломничества для большинства почитателей ее творчества.