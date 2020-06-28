Путин объяснил, откуда берутся деньги на поддержку россиян в кризис

Москва, 28 июня. Резервы бюджета России позволяют поддерживать граждан и экономику в условиях кризиса, вызванного пандемией коронавируса, заявил президент России Владимир Путин, объясняя, откуда у государства берутся средства на выплаты и субсидии.

За последние двадцать лет, по оценке президента, резервы выросли в 50 раз, и это помогает не допустить сценария начала нулевых, когда в России был «хронический дефицит» бюджета.

«Тогда в стране не могли выплачивать зарплаты без внешних кредитов, и люди сидели без денег месяцами, не платили даже военным», — напомнил он в интервью на телеканале «Россия-1».

Глава государства добавил, что для диверсификации экономики нужно будет сделать еще очень многое, однако если сравнивать с 90-ми годами, нынешняя России – это уже «другая страна».

Напомним, 23 июня Путин объявил о новых мерах поддержки населения, в том числе семей с детьми, а также малого и среднего бизнеса. В частности, россияне с детьми (в возрасте до 16 лет) в июле дополнительно получат на каждого ребенка по 10 тыс. рублей. Семьи, где оба родителя потеряли работу, продолжат получать по 3 тыс. руб. на ребенка и повышенное пособие по безработице до конца лета.

На новые единовременные выплаты правительство выделило более 270 млрд рублей. Помимо этого, более 20 млрд рублей направлено на стимулирующие выплаты врачам, среднему и младшему медперсоналу и водителям скорой помощи.