Захарова назвала «грязной возней» слова главы района Прага-6 о сносе памятника Коневу

Прага, 28 июня. Официальный представитель российского МИД Мария Захарова прокомментировала причины сноса памятника маршалу Коневу, озвученные ранее руководителем округа Прага-6 Онрджеем Коларжем. Слова чешской стороны она сравнила с «грязной возней».

Напомним, что ранее глава округа назвал Россию виноватой в сносе памятника. Он подчеркнул, что российской стороне было предложено забрать монумент и установить его на территории посольства. Доводы о том, что именно Чехия должна заниматься безопасностью установленного памятника, не подействовали. Коларж заявил, что властям не нужны были акции в защиту памятника от вандалов, вот и было принято решение снести монумент.

«Нахождение памятника регулировалось правовыми актами. Вся эта грязная возня не имеет к праву никакого отношения», — выразила мнение представитель МИД.

Напомним, что монумент в чешской столице был установлен по просьбе местных жителей более 40 лет назад. Люди хотели почтить память маршала, который при освобождении города от фашистов решил не применять тяжелую артиллерию, чтобы спасти архитектурный облик Праги.