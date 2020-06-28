Путин заявил, что Россия выйдет из пандемии с минимальными потерями

Москва, 28 июня. Россия выйдет из ситуации, связанной с коронавирусом, «достойно и с минимальными потерями», считает президент РФ Владимир Путин.

«Россия все переживет, все переможет и выстоит, вопрос только — какой ценой?» – отметил глава государства в интервью на телеканале «Россия 1».

Президент напомнил о тяжелейшей полосе в истории страны — 90-х годах, когда другие государства присылали России гуманитарную помощь, «чтобы с голоду не помирали».

За десять лет: С 1999 года по 2019-й ВВП РФ удвоился. При этом, по словам Путина, даже в 1997 году, когда уже появились первые признаки роста ВВП, инфляция все равно была 11%.

«А сейчас у нас по году была 3 процента. Даже в условиях сегодняшнего дня мы ставим себе ориентир 4 процента, и, скорее всего, где-то около 4 процентов и будет», — подчеркнул он.

Путин добавил, что за эти годы резервы экономики выросли в 50 раз и теперь из них можно брать средства на выплаты гражданам, поддержку экономики и пострадавших отраслей.

Глава государства обратил внимание и на то, как изменилась ситуация в области сельского хозяйства. Так, в 2019 году сейчас экспорт составил почти 20 миллиардов долларов.

«Сказали бы кому-нибудь в начале 2000-х годов, никто бы не поверил. Мы заняли первое место в мире по экспорту пшеницы, просто реально достижение», — констатировал он.

Путин добавил, что кардинальным образом поменялась и обстановка в сфере промышленности: она выросла под 90%, а обрабатывающие отрасли — более чем в два раза.

«Россия по сравнению с 90-ми – «это другая страна», — заметил президент.

По его мнению, все то, что было сделано за последние годы, дает возможность надеяться на то, что потери РФ после пандемии коронавируса будут минимальными.