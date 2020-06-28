Мишустин расширил список отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса

Москва, 28 июня. Пассажирские железнодорожные и водные перевозки попали в список отраслей, пострадавших от пандемии коронавируса. Постановление об этом подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

В пресс-службе кабмина отметили, что только в первой половине апреля пассажиропоток на поездах дальнего следования упал на 77%. Аналогичная плачевная ситуация наблюдалась и в сфере перевозок морским и внутренним водным транспортом.

В качестве мер поддержки этим отраслям предлагается отсрочка по уплате всех налогов (кроме НДС), а также арендных платежей по недвижимости, находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности.

Помимо этого, компании, занятые в этих секторах экономики, смогут получить беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные кредиты по ставке 2% на любые цели. Плюс в отношении них теперь действует мораторий на банкротство и проведение плановых и внеплановых проверок.

Представители малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей также могут воспользоваться отсрочкой по уплате страховых взносов (их размер может быть снижен в два раза, если заработная плата работников выше 1 МРОТ. Им также доступны реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год ежемесячно равными долями.

И, наконец, они могут получать госсубсидии для выплаты зарплат, оплату долгов за коммунальные услуги.