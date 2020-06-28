Страдающая неизлечимым заболеванием Хлебникова в пикантном платье выступила на публике

Москва, 28 июня. Певица Марина Хлебникова, которая на протяжении долгих лет борется с неизлечимым заболеванием, выступила дуэтом с американским хип-хоп исполнителем Расселом Рэем. На сцену 54-летняя артистка вышла в пикантном платье.

Хлебникова стала гостьей выпуска передачи «Привет, Андрей!», посвященного воспоминаниям об эстраде 90-х годов. В студии присутствовали также Татьяна Овсиенко, Татьяна Буланова, Юрий Лоза, Игорь Николаев, Андрей Державин и солисты группы «На-На».

В программе Андрея Малахова звучали не только уникальные истории и неожиданные признания знаменитостей, но и их хиты. Визит на эфир Хлебниковой стал одним из главных сюрпризов шоу, поскольку в последнее время звезда 90-х редко появляется на публике.

Певица представила новую версию своей известной песни «Чашка кофею», которую исполнила в тандеме с Рэем.

Хлебникова выступила в черном сверкающем платье в пол с высоким разрезом и глубоким декольте. Прилегающий фасон наряда подчеркнул стройность гостьи.

Внешний вид артистки высоко оценила телеведущая Ангелина Вовк, она также отметила, что восхищена решением певицы бороться с тяжелой болезнью.

Известная эстрадная певица тщательно скрывает свой диагноз. О тяжелом недуге она рассказала лишь в этом году, когда стала заметна ее нездоровая худоба. Поклонники заподозрили, что звезда 90-х может страдать от алкоголизма, но она заверила, что проблема в другом.

Хлебникова призналась, что не может набрать вес даже с помощью медиков, и ее саму пугает недостаточная масса тела. На последнем выступлении у Малахова она все так же выглядела очень худой.