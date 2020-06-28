В Госдуме объяснили заявление старосты Праги-6 о вине РФ за снос памятника маршалу Коневу

Когда затеяна война с памятниками, то оправдывать ее чем-либо бессмысленно. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Дмитрий Новиков, отметив, что инициатор сноcа памятника советскому маршалу Ивану Коневу пытается «обелить» свои действия.

Таким образом он отреагировал на заявление старосты округа Прага-6 Ондржея Коларжа, в котором тот возложил ответственность за произошедшее на Россию. В интервью местному изданию Parlamentní listy чешский чиновник выступил с осуждением порчи памятников, с которой сейчас столкнулись Европа и США. Шутя, Коларж признал «вину» за начало сноса монументов во всем мире, но при этом пояснил, что если бы не Москва, то он якобы не стал трогать памятник советскому полководцу.

«Никто не ставил себе задачу «мы должны снести Конева». Совсем нет. Когда мы сначала сказали русским, что отдадим им памятник, скажем, чтобы он стоял в посольстве, где будет надежно защищен, то они несколько раз ответили, что это наша обязанность — охранять памятник», — сказал он в беседе с журналистами.

После этого монумент пытались снести вандалы, что спровоцировало протестные акции в его защиту. Коларж признался, что не хотел такого внимания к памятнику у общественности и поэтому приказал его снести.

Для защиты от вандалов на мемориале разместили таблички. Однако как «разъяснительные таблички», содержащие, по данным МИД РФ, спекуляции на тему участия Конева в подготовке ввода войск в Чехословакию в 1968 году, могли уберечь памятник от вандализма, староста не объяснил.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков отметил, что такая логика старосты «абсолютно извращенная».

«Когда затеяна война с памятниками, то оправдывать ее чем-либо бессмысленно. В такого рода заявлениях по обвинению России в сносе памятника просматривается то, что он чувствует разное отношение чехов к этой ситуации. Любой человек, находящийся на должности, рано или поздно вынужден оглядываться на общественное мнение. Это необходимо для того, чтобы эффективно осуществлять свои обязанности и иметь надежды на выборы. Так или иначе, снос памятника был осуществлен против воли значительного числа чехов. Известно, что очень многие из них выступали за сохранение монумента и против демонтажа. Сегодня в такой своеобразной форме, перекладывая ответственность на Россию, человек себя обеляет и защищает», — заявил он.

К тому же в Чехии сейчас можно наблюдать отсроченную реакцию общества на снос памятника, поскольку население еще не забыло про случившееся. Депутат подчеркнул, что чешскому чиновнику «приходится брать ее во внимание и оправдываться за свои действия».

«Конечно, хорошо, чтобы общественное мнение было бы выражено в более активной форме, когда протестующих было бы больше и они не позволили бы совершить акт вандализма. Однако большинство проявляет свою позицию, и с этим приходится считаться политикам», — сказал собеседник ФАН.

Помимо оценки произошедшего со стороны населения Чехии, есть еще «самый строгий суд истории», отметил парламентарий.

«В любом случае советскому народу, который одержал победу над фашизмом, будут поставлены самые лучшие памятники. Всем, кто живет в этом мире, придется считаться с очевидным: фашизм несет смертельную угрозу человечеству и попытка демонтажа не только памятников, но памяти о победителях реабилитирует его. Даже если инициаторы не имеют такие изначальные целевые установки, то их действия ведут к этому. Фашизм представляет собой деятельность преступного характера, которая была осуждена еще Нюрнбергским трибуналом, и его результаты никто не отменял. Я надеюсь, что этого никто не попытается сделать», — резюмировал Новиков.

Напомним, в 2019 году члены районного совета Прага-6 приняли постановление о переносе монумента в один из музеев, а на его месте решили установить мемориал освобождению Праги. Причина перестановки памятника была связана с тем, что мемориал маршалу Коневу в чешской столице неоднократно подвергался осквернению.

Ситуация с переносом вызвала реакцию со стороны политиков и общества. В частности, МИД РФ осудил решение Праги, назвав его «циничным». Не остался в стороне президент Чехии Милош Земан, который признал решение районных властей «позорным».