Шнуров сравнил смертельное ДТП Ефремова с «реалити-шоу»

Москва, 28 июня. Певец Сергей Шнуров высказался о российском шоу-бизнесе, отметив, что все чаще знаменитости фигурируют в криминальных сводках. В частности, он вспомнил об актере Михаиле Ефремове, который проходит обвиняемым по делу о смертельном ДТП, и режиссере Кирилле Серебренникове .

«Как бы страшно и цинично не звучало, но суд и авария — пока что высшие точки в творчестве Михаила и Кирилла. Эти две трагедии уже с непреодолимой силой и настойчивостью объясняют все их предыдущие работы», — отметил Шнуров.

Музыкант констатировал, что уже стираются границы, трагические и кровавые инциденты становятся часть современного шоу-бизнеса. И все это уже происходит открыто.

«Нет закулисья. Все публично. Ставки растут. Кровь настоящая, суд тоже. Информационная эпоха окончательно стерла границы между артистами и зрителями. Все стали и теми, и другими. Зависит от контекста. Мы все оказались участниками реалити-шоу со своими амплуа, имиджами, костюмами», — констатировал музыкант.

Напомним, что Михаил Ефремов 8 июня устроил аварию со смертельным исходом. Он сел за руль в нетрезвом виде и вылетел на встречную полосу, врезавшись в фургон. В результате ДТП водитель грузовика скончался в медучреждении.

В настоящее время актер находится под домашним арестом. Ряд юристов и общественников считает, что суд должен приговорить Ефремова к тюремному заключению. Режиссер Евгений Понасенков заявил, что, по его мнению, актер фактически убил человека.