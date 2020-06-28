Адмирала США напугала активность российских подлодок с «Калибрами» в Средиземном море

Вашингтон, 28 июня. Главком американских Военно-морских сил в Европе и Африке адмирал Джеймс Фогго выразил обеспокоенность активностью российских подлодок в Средиземном море. Данный факт он назвал поводом для наращивания военных сил США в Европе.

Адмирал констатировал, что на вооружении у современных российских подлодок есть ракетный комплекс «Калибр». Благодаря этому удар может быть нанесен по столице любого государства Европы.

Джеймс Фогго считает, что для военных сил США необходима новая стратегия, учитывая «усложнение геостратегического ландшафта». Он подчеркнул, что российские субмарины в Тартусе и Крыму существенно укрепляют позиции РФ.

Стоит напомнить, что о наращивании американских позиций говорил ранее вице-адмирал ВМС США Эндрю «Вуди» Льюис. Он считает, что Америка потеряла свое превосходство в Атлантике, где «прекрасно себя чувствуют» теперь российские субмарины, сообщает радио Sputnik.

Об усилении российский мощи благодаря «Калибрам» заявлял крупный аналитик Яков Кедми. Он считает, что эта ракета лишила американцев преимущества.

Шведские и китайские аналитики отмечают, что США уже серьезно проигрывают России в Арктике. По их мнению, гипотетический конфликт в этом регионе закончится печально для Вашингтона.