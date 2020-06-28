В России прогнозируют снижение ставок по ипотеке

Москва, 28 июня. Средние ставки по ипотеке в России к концу 2020 года могут опуститься ниже 7%. Такое снижение прогнозирует агентство «Национальные кредитные рейтинги» (НКР).

По мнению аналитиков, это может произойти благодаря уменьшению ключевой ставки Центробанка РФ, которая сегодня находится на уровне 4,5%, и госпрограмме льготных кредитов. Максимальная ставка по последней не превышает 6,5%.

Ипотечные ставки ниже 7% считают реалистичными и эксперты рейтинговых агентств Moody’s и АКРА. Однако помешать оптимистичным прогнозам могут вторая волна коронавируса или новые «черные лебеди».

Пока аналитики ожидают, что к концу текущего года ставка по рыночным продуктам будет менее 7,5%, что в сочетании с низкой льготной ставкой по госпрограмме приведет к снижению средней стоимости ипотеки до уровня ниже 7%.

«Устойчивое снижение ставок будет основным драйвером ипотечного рынка, частично компенсируя сокращение реальных доходов населения и ужесточение риск-политики банков», — отметили в НКР.

Ранее средняя ставка по ипотеке в РФ достигла своего исторического минимума, опустившись до 7,4%, напоминает телеканал «360». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщала, что в мае каждую третью ипотеку банки выдавали под 6,5% годовых.

Средняя ставка по ипотеке ежемесячно снижалась с 2019 года вслед за ключевой ставкой ЦБ. В минувшем феврале, перед началом кризиса, она достигла 8,69%. В марте снижение практически остановилось, но в апреле возобновилось. Это было связано с тем, что рынок осознал: регулятор не намерен ужесточать денежно-кредитную политику на фоне пандемии.