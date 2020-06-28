Мишустин подписал постановление о субсидиях банкам на льготные автокредиты

Москва, 28 июня. Российские семьи с детьми теперь могут оформить льготный кредит на автомобиль стоимостью до 1,5 млн рублей и сделать это со скидкой до 25%. Постановление о субсидиях банкам на автокредиты подписал сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, скидка при получении кредита на новый автомобиль, сделанный в России, составит от 10 до 25% от его цены.

Субсидии от государства на возмещение выпадающих доходов будут получать банки, выдающие льготные автокредиты со скидкой. По условиям программы льготного кредитования, семьи с детьми (не обязательно многодетные), сотрудники медучреждений, а также те, кто сдал старый автомобиль в трейд-ин для уплаты первоначального взноса, получат скидку 10% от стоимости машины. Для жителей Дальнего Востока скидка должна составлять 25% от стоимости нового авто.

В пресс-службе правительства отметили, что раньше максимальная стоимость автомобиля, который можно было взять по льготному кредитованию, составляла 1 млн рублей. Но теперь она увеличилась до 1,5 млн, чтобы многодетные семьи могли покупать современные вместительные транспортные средства.

На новую программу в этом году будет направлено 22,5 млрд рублей. В кабмине подчеркивают, что с помощью этой программы поддержку получит и отечественный автопром, пострадавший на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса.