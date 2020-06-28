Сергей Соседов заявил об исчезновении Ирины Аллегровой

Москва, 28 июня. Музыкальный критик и журналист Сергей Соседов обеспокоился исчезновением певицы Ирины Аллегровой.

По его словам, раньше «шальная императрица» участвовала в каждом сборном концерте, но во всех последних масштабных шоу, например, посвященном Дню России, ее не было.

«Где она? Что с ней? Аллегрова пропала! Почему? Я ее не вижу и не слышу! Недавно был концерт по телевидению: все артисты выступали, а Иры не было. С ней все в порядке?» — с тревогой поинтересовался он у журналистов издания «Собеседник».

Соседов также прокомментировал архивное фото Аллегровой, которое опубликовала сестра ее экс-супруга Галина Капуста. Поклонникам не понравился образ Ирины с короткой стрижкой и необычным нарядом, но критику, наоборот. По его словам, так Аллегрова похожа на обычную девушку с улицы.

«Такая совсем бытовая. Конечно, в то время она была гораздо лучше, чем сейчас. Тогда — милая, приятная женщина, а сейчас — гусыня!» — считает музыкальный критик.

Соседов добавил, что с Аллегровой они никогда не были друзьями. Не исключено, что это связано с тем, что он часто критиковал ее. При этом артистка всегда воспринимала все замечания достойно и продолжала оставаться к нему добра.

«Когда я ей однажды стал предъявлять артистические претензии, что она ведет себя на сцене грубо и вульгарно, Ира ответила: «Я просто не ваша певица», — поделился он.

Соседов позволяет себе жесткие высказывания в адрес российских звезд. Чаще всего, как отмечает телеканал 360, от него достается примадонне отечественной эстрады Алле Пугачевой. По мнению Соседова, последний нормальный живой концерт Аллы Борисовны был 20 лет назад, а сейчас у нее уже давно нет голоса.